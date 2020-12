Financements libyens: Claude Guéant mis en examen pour «association de malfaiteurs»

Et de trois. Après Thierry Gaubert (en janvier) et Nicolas Sarkozy (en octobre), l’ancien ministre Claude Guéant a été mis en examen, mercredi 2 décembre, à Paris, pour « association de malfaiteurs » dans le dossier des financements libyens, signe que les contre-feux médiatiques de ces derniers jours de l’ancien président français et de son premier cercle n’ont pas eu d’effets sur la marche de la justice dans cette affaire d’État.