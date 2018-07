Alain Ducasse, le chef préféré d’Emmanuel Macron

Au pays de la baguette et de la « start-up nation », Alain Ducasse est roi. Le célèbre chef aux 19 étoiles, par ailleurs adepte de la cuisine fiscale (notre enquête ici), est devenu le cuisinier préféré d'Emmanuel Macron. Le dîner d’État surmédiatisé entre les couples Trump et Macron, le 13 juillet 2017 au Jules-Verne, le restaurant du deuxième étage de la tour Eiffel ? C'est lui. Le repas entre le chef de l'État et Vladimir Poutine, reçu en grande pompe en mai 2017 au château de Versailles ? C'est toujours lui. Le dîner du grand raout « Choose France », lorsque Emmanuel Macron a régalé en janvier dernier 140 grands patrons du monde entier dans la galerie des Batailles, la plus vaste pièce du même château ? Signé Ducasse, encore une fois.