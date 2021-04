Une infirmière qui quitte le service réanimation: «Je pars avec un goût d’inachevé»

«J’ai fini par partir de la réanimation de Saint-Louis. Mon médecin, qui m’avait déjà fait un arrêt maladie, m’a poussée à me signaler à la médecine du travail, qui m’a aidée à prendre cette décision très difficile pour moi qui aimais la réanimation. Mais j’étais à bout physiquement et mentalement. Je suis quelqu’un de très investie dans mon travail, et je ne me suis pas assez écoutée. Je suis allée au-delà de mes limites.