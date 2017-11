Kazakhgate: la justice enquête sur une manipulation des services secrets

La justice française n’a pas traîné. Le 25 avril 2017, le Parquet national financier (PNF) a délivré un réquisitoire supplétif aux juges d’instruction chargés de l’enquête sur le Kazakhgate, sur la base des articles publiés six jours plus tôt par Mediapart et Le Soir (lire ici). Nous y révélions qu'en 2011, sous la présidence Sarkozy, les services secrets intérieurs français (DGSI) et belges (Sûreté de l’État) ont été instrumentalisés par l’Élysée pour rendre service à Patokh Chodiev, un oligarque proche du pouvoir kazakh.