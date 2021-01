Bâtiment: créer du «bon emploi», grâce à la transition écologique

Les plans pour accélérer la transition écologique dans le bâtiment s’empilent ainsi que les milliards d’euros mis sur la table. Mais salariés et artisans sont-ils réellement formés pour rénover en masse, construire autrement et mieux ? La transformation écologique pourrait permettre de revaloriser des métiers déconsidérés et pallier la pénurie de main-d’œuvre. Certains acteurs tentent le coup.