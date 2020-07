Violences sexuelles: Giulia Foïs démonte le stéréotype de la «bonne victime»

C’était vingt ans avant #MeToo. Avant les témoignages d’Adèle Haenel, Valentine Monnier, Vanessa Springora, Sarah Abitbol. Avant les dizaines de milliers de personnes dans la rue contre les violences sexuelles. À une époque où les récits de victimes de viols à la télévision étaient encore, le plus souvent, entourés de honte et de secret : perruques, lunettes noires et voix brouillée.