Assaut contre le Capitole: retour sur l’esthétique néofasciste des pilleurs

1 février 2021 Par Paul B. Preciado

À Washington, le 6 janvier dernier, les partisans de Donald Trump ont mis en scène une véritable bataille des corps : masculin, blanc, souverain et sans masque. C’est une réponse directe à la révolution transféministe et antiraciste en cours, et le signe d’une réforme patriarcale et coloniale en construction.