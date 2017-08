La mémoire oubliée des Allemands du Danube

Le village de Gakovo s’étale dans la riche plaine agricole de Voïvodine, tout au nord de la Serbie, à une dizaine de kilomètres des frontières croate et hongroise. Les moissons battent leur plein, quelques robustes gaillards font la pause au café, parlant des cours du blé et du maïs. Des adolescents traînent leur désœuvrement dans la chaleur torride des mois d'été. Les actuels habitants de Gakovo sont arrivés du Monténégro et des régions arides et montagneuses de la Krajina croate à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais autrefois le village était presque entièrement peuplé d’Allemands du Danube, les Donauschwäben.