La terrifiante Arabie saoudite de Mohammed ben Salmane Analyse

Le prince héritier saoudien en terrain conquis à Paris

Mohammed ben Salmane n’est plus un paria mais un dirigeant comme un autre, reçu par la France pour une visite de dix jours. La guerre en Ukraine, le rôle de plus en plus important de la Chine au Moyen-Orient et la manne pétrolière ont changé la donne.