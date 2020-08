Sylvia Pankhurst, l’infatigable combattante

En 1936, Sylvia Pankhurst s’est lancée dans un soutien total à l’Éthiopie attaquée par l’Italie fasciste, malgré le cynisme de l’Occident et l’indifférence de la gauche. Cette dernière lutte reflète un engagement permanent de toute une vie contre le racisme et le colonialisme, mais aussi pour les femmes et la classe ouvrière.