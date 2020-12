Quand le destin du communisme européen n’était pas encore scellé

On ne peut comprendre le congrès de Tours et la scission du socialisme français sans les remettre dans le contexte d’une Europe en plein chaos à l’orée des années 1920. Mouvements sociaux, révolutions, chute des empires, changements de régime, élargissement du suffrage et nouveaux partis… À la faveur du premier conflit mondial, le Vieux Continent est devenu un champ d’expérimentation sociopolitique à ciel ouvert.