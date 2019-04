Manuel Borja-Villel (Reina Sofia): «L’idée d’Europe n’existait pas avant la conquête de l’Amérique»

À la tête du musée Reina Sofia à Madrid, l’un des centres culturels les plus stimulants d’Europe, Manuel Borja-Villel analyse la poussée de l’extrême droite en Espagne et sur tout le continent : « Néolibéralisme et nationalisme de droite s’alimentent », s’inquiète-t-il dans un entretien à Mediapart, avant de plaider pour « décoloniser notre pensée » sur l’Europe.