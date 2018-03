Face aux oppositions, Emmanuel Macron joue l’opinion

Emmanuel Macron l’a toujours dit : « Si on fait de la politique pour faire plaisir à l’époque, on en devient le commentateur. Quand on veut faire de la politique, on doit assumer de prendre parfois à revers ce qui apparaît comme de l’opinion publique. » Telle est en substance la réponse que formulent l’exécutif et la majorité dès qu’ils sont interrogés sur les mécontentements que provoquent leurs réformes. Depuis le début du quinquennat, tous se font fort de mener leurs « transformations » au pas de charge, en mettant en scène une « volonté » que rien ne semble pouvoir altérer. Et certainement pas, pour reprendre les mots du chef de l’État, les « fainéants » qui « pensent qu’on ne doit pas bouger en Europe et en France ».