Affaire Depardieu : « Je n’ai plus envie de me taire »

Mediapart reçoit trois des femmes ayant témoigné à visage découvert contre le plus connu des acteurs français, Gérard Depardieu. Au total, elles sont quatorze à dénoncer des violences sexistes et sexuelles, le plus souvent au vu et au su de tous, sur les tournages.

Cet article est en accès libre. Pour soutenir Mediapart je m’abonne