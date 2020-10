Vendetta place Vendôme: Dupond-Moretti s’attaque à une autre figure de l’anticorruption

Un conflit d’intérêts peut en cacher un autre. Déjà lourdement mis en cause par un mouvement de fronde inédit de la magistrature contre lui, suite à ses attaques visant le Parquet national financier (PNF) avec lequel il est en conflit d’intérêts en marge du procès Bismuth-Sarkozy (voir ici et là), le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti se retrouve au cœur d’un possible nouveau scandale.