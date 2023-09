« Ma« Ma femme vient avec les cinq livres, je m’assieds sur une des marches de son bureau, je commence à faire les cinq signatures. Mme Marchand [Michèle Marchand, patronne de l’agence Bestimage – ndlr] m’explique que c’est pour des grands fans. Elle me dit qu’il est devant, on va le chercher, et quand il est arrivé, j’avais rédigé les cinq dédicaces et je lui remets », a résumé Nicolas Sarkozy aux policiers.