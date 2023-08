LaLa réélection de Recep Tayyip Erdoğan, le 28 mai dernier, est une mauvaise nouvelle de plus pour Nûdem Durak. « L’attente était forte. De la part de ses proches comme, bien plus largement, des démocrates kurdes et turcs, souligne l’écrivain Joseph Andras, auteur de Nûdem Durak, sur la terre du Kurdistan (Ici-bas). Une victoire de Kemal Kılıçdaroğlu aurait, qui sait, permis la libération d’un certain nombre de détenus. Retour à la case départ, donc. »