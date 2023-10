Cinquante ans après, Israël n’a toujours pas tiré les leçons de la guerre du Kippour

EnEn cet automne 1973 où Yom Kippour, la fête juive du Grand Pardon, tombe en plein mois de ramadan, la majorité des Israéliens et Israéliennes semblent estimer que la « guerre d’usure » poursuivie jusqu’à l’été 1970 par les voisins et ennemis arabes, après leur humiliante défaite lors de la guerre des Six Jours, en 1967, a été une épreuve désagréable mais mineure, sans danger réel pour la sécurité du pays, et que le moment est peut-être venu de goûter sans angoisse aux bénéfices de la victoire.