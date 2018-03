Burkina Faso: les terroristes étaient liés au président déchu Blaise Compaoré

Trois attentats spectaculaires et meurtriers. Depuis qu’il a été élu, fin 2015, le président du Burkina Faso Roch Kaboré est confronté à une situation sécuritaire d’une gravité sans précédent. Alors que les attaques de janvier 2016 et août 2017 ont ciblé des restaurants et un hôtel à Ouagadougou, la capitale, celle du 2 mars 2018 a pour la première fois visé des institutions, et pas n’importe lesquelles : l’état-major des armées et l’ambassade de France. Huit assaillants et huit membres des forces de sécurité ont été tués dans un affrontement qui a duré plus de quatre heures.