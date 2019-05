Dans les villes et campagnes d’Uttar Pradesh se révèlent les fractures de l’Inde

Lucknow (Uttar Pradesh), Inde, envoyée spéciale.– À la nuit tombée, à l'heure où la chaleur suffocante s'atténue dans un semblant d'air, familles et groupes d'amis prennent place sur les tabourets du Dezzerts Parlor. Derrière le comptoir, Mitlish, 35 ans, recommande les cornets « Divorce Party » et « Facebook Fun », ses meilleures ventes. Le glacier est « sûr à 110 % que Narendra Modi sera réélu pour un second mandat » lors du scrutin national dont la dernière phase de vote a eu lieu le 19 mai. « C’est le politicien le plus honnête que l’Inde ait connu, il n’est pas corrompu et a rendu notre pays fort et moderne, donnant de l’espoir aux jeunes », dit-il.