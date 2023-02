Benoît, 67 ans et chauffeur de bus Keolis

Ces femmes et ces hommes ont entre 58 et 67 ans, travaillent toujours et témoignent, par leur quotidien, de l’impossibilité de travailler jusqu’au grand âge. Benoît, 67 ans, est chauffeur de bus pour Keolis. Il raconte sa carrière de styliste déchu, la fatigue au volant et sa prochaine retraite avec une toute petite pension.