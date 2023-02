Vieillir au travail : Marcia, 58 ans et assistante sociale à l’Aide sociale à l’enfance

ÀÀ 58 ans, soit six ans avant sa retraite, Marcia craque déjà. Assistante sociale à l’Aide sociale à l’enfance, elle craque. Mais, surtout, elle raconte une carrière hachée comme le sont celles des femmes. Il y a eu toutes ces fois où elle a suivi les déménagements professionnels de son mari. Il y a eu la culpabilité qui a pesé sur elle au premier accouchement, quand elle est retournée au travail trois mois après. Puis il y a eu la galère qui a été la sienne lors de la deuxième naissance, quand elle a tenté de retourner au travail après trois ans de congé. Et puis, en fin de course, elle raconte la déception qui a été la sienne quand on lui a refusé le départ à la retraite anticipée, même si elle a commencé de travailler très jeune.