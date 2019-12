Le 5 décembre à Paris: «Notre combat, c’est contre Macron et son monde»

Est-il encore possible de manifester normalement à Paris ? La question mérite d’être posée au regard du déroulement de la manifestation de protestation contre la réforme des retraites de ce 5 décembre. Après l’interdiction de dernière minute des deux parcours déposés dans la capitale pour le premier anniversaire des « gilets jaunes » le 16 novembre, et le cortège du 1er Mai très perturbé par les affrontements avec la police, le rendez-vous de ce jeudi a donné lieu à un étrange piétinement de plus de trois heures pour des dizaines de milliers de personnes contenues sur un petit kilomètre, tout le long du boulevard de Magenta (IXe et Xe arrondissements), entre la gare de l’Est et la place de la République (voir notre Boîte noire).