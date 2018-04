Syrie, SNCF, fiscalité, ZAD, universités... Emmanuel Macron face à son bilan

BFMTV et RMC, pour leur promotion de la soirée, l’ont intitulée d’un « L’Interview » définitif. Mediapart a préféré l’appeler l’entretien « Chiche Banco », référence au dialogue entre Edwy Plenel et Emmanuel Macron dans les locaux du journal, à deux jours du second tour de la présidentielle. Ce 5 mai 2017, le candidat répondait positivement, après 2h30 d’échanges, à l’invitation à revenir faire le bilan d’un an de pouvoir en cas d’élection. Ce dimanche 15 avril 2018, les deux noms de code se sont traduits par plus deux heures de questions-réponses entre Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel d’un côté, et le président de la République de l’autre.