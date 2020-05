Un tour du globe du déconfinement

L’Italie attend la phase 3

Il est encore trop tôt en Italie pour parler de déconfinement complet. Ce lundi 11 mai, le pays, qui compte près de 220 000 cas et plus de 30 000 morts, entame sa deuxième et dernière semaine de la phase 2. Le gouvernement a suivi assez fidèlement les recommandations émises par le Comité technique et scientifique, selon qui « la marge de manœuvre pour les réouvertures est faible ». L’idée est de rouvrir progressivement et de ne poursuivre que si l’indice de contagion, actuellement estimé entre R0=0,5 et R0=0,7, ne dépasse pas 1, seuil à partir duquel le système sanitaire est sous pression.