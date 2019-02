Affaire Macron-Benalla: réponse à nos détracteurs

Voici donc une affaire d’État.

Elle met en cause la présidence de la République et le chef de l’État au premier chef via l’un de ses plus proches collaborateurs, chargé de sa sécurité personnelle. Elle révèle la protection exceptionnelle accordée par l’appareil d’État à son plus haut niveau au bénéfice de ce personnage de l’ombre malgré sa mise en cause par la justice, pour des faits de violences volontaires.

Elle accumule des épisodes aussi sidérants qu’énigmatiques, dignes d’un feuilleton barbouzard, du privilège de passeports diplomatiques au maintien de contacts personnels avec le président, en passant par un goût immodéré pour les armes à feu, sans oublier l’impunité insolente affichée par l’intéressé. Elle s’agrémente de mensonges proférés sous serment devant une commission d’enquête parlementaire, de concertation entre mis en examen en violation de leur contrôle judiciaire, de manigances pour effacer des preuves et entraver la justice.

Elle dévoile enfin, sinon surtout, les possibles manœuvres d’une puissance étrangère au cœur du pouvoir présidentiel, en l’espèce la Russie via un oligarque dévoué au président Poutine. Un contrat de sécurité privée pour un montant potentiel de 1,2 million d’euros, dont 300 000 furent versés en premier acompte, fut ainsi négocié à l’initiative d’Alexandre Benalla alors même qu’il était en fonctions à l’Élysée, bénéficiant du statut d’homme de confiance et de l’ombre du président de la République.

Pour une grande part, après les premières révélations du Monde le 18 juillet 2018, on doit à Mediapart d’avoir assemblé ce puzzle encore incomplet, tant le paysage improbable qu’il dessine garde encore son secret. La sévérité du récent rapport sénatorial s’appuie notamment sur les trois derniers rebondissements de notre enquête au long cours – le sulfureux contrat russe, les mystérieux passeports diplomatiques, l’illicite concertation des deux mis en examen. Sans le travail de Mediapart, magistrats, policiers et sénateurs n’en auraient rien su, et l’opinion publique encore moins.

Alexandre Benalla et Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans l'Orne, le 12 avril 2018. © Reuters

Pas de quoi s’en glorifier, tant il faudrait plutôt s’alarmer de la faiblesse des autres contre-pouvoirs face au pouvoir présidentiel. Reste que, pour ceux que le message porté par nos informations dérange, parce qu’il risque de gêner leurs petites affaires et de dévoiler leurs grands secrets, il n’y a rien de plus urgent que de s’en prendre au messager. Nous y sommes habitués, même si ça n’empêche pas la lassitude. À chaque affaire d’ampleur nationale dévoilée par Mediapart, divers protagonistes du débat public s’entêtent à illustrer ce proverbe chinois : « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. »



Sans nous abaisser à les qualifier, on se contentera de dire qu’ils regardent ailleurs quand nous leur montrons des informations. Lors de l’affaire Bettencourt, nous étions déjà une officine avec des méthodes fascistes, c’était en 2010. Dans le dossier de financement libyen du clan Sarkozy, des faussaires diffusant des fausses nouvelles, c’était en 2012. Avec le compte suisse du ministre Cahuzac, des bidonneurs sans aucune preuve, c’était en 2013. Tout, sauf des journalistes.

Aujourd’hui, dans l’affaire Macron-Benalla, nous sommes devenus, au choix, la Stasi de la défunte RDA, des « staliniens », des « collabos » ou des « indics », des « blanchisseurs d’informations sales », des spécialistes de la sonorisation clandestine d’appartement, une agence de renseignement ou des apprentis espions. Tout, de nouveau, sauf des journalistes.

Aussi détestables soient-elles, ces diversions feront évidemment long feu, comme les précédentes. C’est parfois une longue bataille que nous menons toujours avec la foi simple du charbonnier, cette conviction d’être fidèles à notre métier, à ses exigences méthodologiques comme à ses défis démocratiques. Car nous sommes bien journalistes, rien que journalistes, scrupuleusement respectueux du code de la route, professionnel et déontologique, constitué par la jurisprudence de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dans l’affaire Bettencourt, par une relaxe générale et définitive rendue en 2017, la justice a reconnu la légitimité du travail de Mediapart dans la révélation des enregistrements du majordome, en affirmant la nécessité tant publique (révéler des informations d’intérêt général dont de graves délits financiers, notamment fiscaux) que privée (protéger Liliane Bettencourt de ceux qui abusaient de sa faiblesse pour profiter de son immense richesse) de leur donner un large retentissement. Entretemps, nombre des faits ainsi révélés ont donné lieu à des redressements fiscaux et à des sanctions pénales.

Dans l’affaire Sarkozy-Kadhafi, par un arrêt rendu récemment, le 30 janvier, la Cour de cassation a confirmé que le document libyen révélé par Mediapart en 2012 n’était ni un faux matériel ni un faux intellectuel, nous lavant définitivement du soupçon de faux et usage de faux qu’avait inventé l’ancien président pour disqualifier nos révélations. Désormais, il ne pourra plus se dérober dans le dossier judiciaire proprement dit où il est triplement mis en examen, notamment pour corruption passive, tandis que la remise à la justice française de l’intermédiaire Alexandre Djouhri vient d’être accordée par la justice britannique.

Dans l’affaire Cahuzac, enfin, au bout de près de trois mois d’enquête préliminaire, provoquée par notre adresse publique au procureur de Paris face à l’inertie du pouvoir exécutif qui continuait de protéger son ministre du budget, l’intégrité et la véracité du document sonore produit par Mediapart étaient confirmées, conduisant le 19 mars 2013 à l’ouverture d’une information judiciaire entraînant la reconnaissance rapide des faits de fraude et d’évasion fiscales par le principal intéressé.

Il en va et en ira de même dans l’affaire Macron-Benalla. Révélées le 31 janvier, les conversations entre Alexandre Benalla et Vincent Crase qui servent de prétexte à l’offensive de nos détracteurs sont des enregistrements d’intérêt public. Rien dans leur contenu ne porte atteinte à la vie privée de qui que ce soit quand, en revanche, tout ce qu’ils dévoilent a été pris en compte par la justice pour agir, suspendre durant une semaine le contrôle judiciaire des deux protagonistes, ouvrir une nouvelle enquête préliminaire pour entrave à la vérité.